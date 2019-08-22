離岸風機工作船傾斜進水 海巡馳援救出40人

離岸風機工作船「派翠」號22日下午在彰化外海發生傾斜進水意外，海巡署獲報後隨即派出多艘艦艇馳援，所幸船上待援40人皆平安獲救。（海巡署中部分署提供）中央社記者蘇木春傳真 108年8月22日

（中央社記者蘇木春台中22日電）離岸風機工作船「派翠」號今天下午在彰化外海發生事故，船身因傾斜進水向海巡署求救，海巡署中部分署立即派遣巡防艇前往救援，幸40名船員已成功救上岸、無人傷亡。

海巡署中部分署副分署長劉峻雄受訪表示，今天下午1時17分中部分署接獲「大地能源」號船員，以衛星電話通報指出，位於彰化縣王功外海約24浬有一艘離岸風機工作船「派翠」號（PATRA OFFSHORE）船身傾斜進水，船上有40名船員在甲板待援。

海巡署立即開設緊急應變中心指揮相關單位處理，並立即由第四巡防區派遣台中海巡隊巡防艇兩艘及苗栗艦緊急馳援，同時申請空偵機進行海空聯合搜救。

約下午2時27分，台中海巡隊巡防艇抵達「派翠」號失事現場，發現工作船傾斜約40度並有進水現象，船上已下錨4條鋼纜，並布放3個救生筏及動力救生艇備用，船上40人均在甲板待援。

因工作船船身嚴重傾斜船長宣布棄船，巡防艇立即運用小艇接駁船上人員，並將受難船員救援上艇，所有船員均安無受傷，失事現場由苗栗艦持續現場監控及海上警告標示。

受難船員約在下午5時30分抵達台中港20號碼頭，後續將由移民署協助辦理船員入境查驗，並由船務公司安置。（編輯：林沂鋒）1080822