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北市中小學30日開學 警加強疏導取締

最新更新：2019/08/28 18:46
台北市中、小學30日將開學，台北市警察局交通警察大隊28日表示，家長接送學童最密集的交通時段，將派員加強疏導、驅離和取締違規停車。（台北市交通警察大隊提供）中央社記者黃麗芸傳真　108年8月28日
台北市中、小學30日將開學，台北市警察局交通警察大隊28日表示，家長接送學童最密集的交通時段，將派員加強疏導、驅離和取締違規停車。（台北市交通警察大隊提供）中央社記者黃麗芸傳真　108年8月28日

（中央社記者黃麗芸台北28日電）台北市中、小學30日將開學，台北市警察局交通警察大隊今天表示，有鑒於往年開學日上午7時30分前後為接送學童的尖峰時段，當天將派員加強疏導、驅離及取締違規停車。

交通警察大隊今天發布新聞稿指出，30日為台北市中、小學108學年度第1學期開學日，有鑑於往年開學日當天上午7時30分前後，為家長接送學童最密集的交通時段，學校周遭人、車潮增加。

為避免造成開學日交通衝擊，交通警察大隊表示，已要求各分局針對轄內學校門口、家長接送區及周邊道路重要路口規劃交通疏導勤務，並派遣員警執行交通疏導、路況查報及取締違規停車，預計增派交通疏導崗位106處，以維護學童上、下學安全。

交通警察大隊提醒，家長若要駕車接送學童請提早出門，以免屆時人車擁擠耽誤時間；此外，家有新生入學的家長若要停車陪同入校，切勿違停或併排停車，以免造成車流阻塞，警方也將加強驅離及取締。

為加強維護學童上、下學安全，交通警察大隊表示，特別邀請台北市警察局長陳嘉昌、台北市交通局長陳學台、台北市教育局長曾燦金攜手拍攝「開學交安小叮嚀」宣導微電影，共同宣導家長及學童交通安全觀念。

交通警察大隊呼籲，家長請謹記「勿超載」、「勿違停」、「配合員警、導護媽媽指揮」，並記得「道路千萬條、安全第一條」的觀念。（編輯：戴光育）1080828

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