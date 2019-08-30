電鍍廠偷排超標千倍廢水 負責人員工遭訴

（中央社記者蕭博陽彰化縣30日電）彰化一家電鍍廠去年被查出偷排廢水進東西二圳，9年不法獲利新台幣200多萬元，有害物質超標數千倍，負責人與員工否認犯行，彰化地檢署偵結依法起訴兩人，並請法院從重量刑。

檢、警、環去年在彰化東西二圳沿線進行污染源查核，發現一家電鍍廠經常利用夜晚將電鍍製程廢水排入廠區下方大型排水道，並匯流至東西二圳，廢水含有毒性化學物質六價鉻、氰化物，有害健康物質銅及總鉻最高濃度也超出放流水標準，其中總鉻超標達4452倍。

彰化地方檢察署偵結，認為蘇姓女負責人及員工賴姓男子否認犯行，且對偷排廢水9年不法所得200多萬元與1億多元改善費用都表示無力負擔，僅空言要求緩起訴處分，根本是利益歸自己，由社會承擔損失，依刑法公共危險罪、水污染防治法起訴兩人，建請法院從重量刑，並依法追討不法所得。

檢方調查，賴男起初供稱受到蘇女指示，將未經處理電鍍廢水傾倒廠房下方排水溝，但蘇女否認指使賴男，是員工個人行為，賴男後來改口說想早點下班才繞排廢水，但檢方認為蘇女可正確指示賴男操作廢水處理設備，怎麼可能不知偷排廢水，認定為蘇女指示賴男。

東西二圳是重要灌溉渠道，沿線主要是稻田，彰化縣政府認定目前和美鎮、彰化市共400多筆遭污染監控的農地與這家電鍍廠廢水有關，相關改善整治計畫經費約1億多元，要求業者負連帶責任。（編輯：林沂鋒）1080830