安毒緝毒專案第4波 掃蕩查獲毒販1182人

（中央社記者吳佳蓉台北2日電）政府展現反毒決心，檢警、關務等6大緝毒單位日前執行第4波安居緝毒專案，截毒2571公斤，破獲13座毒品分裝、栽種、製造場所，並查獲毒販1182人，聲請獲准羈押444人，查扣犯罪所得逾新台幣1000萬元。

為壓制毒品氾濫，行政院2017年5月推出「新世代反毒策略」，邀集檢察、警察、調查、海巡、憲兵、關務6大緝毒系統，提出「安居緝毒方案」，並落實執行「安居緝毒專案」，對社會浮現的毒品問題，進行重點、策略性的打擊，從2018年以來，累計已進行4波全國查緝行動。

6大緝毒系統今天聯合召開記者會，公布第4波安居緝毒專案第一階段查緝成果，從2019年7月22日至8月5日止，針對販毒者經常出沒的大樓及社區、犯罪組織及幫派涉毒地點、青少年易遭引誘聚集施用點及毒品交易熱點等地加強查緝外，也特別針對毒品工廠，毒品走私集團進行計畫性查緝，列管重大毒品案件。

台灣高等檢察署表示，專案查緝期間，共出動超過1.5萬人次，總計取得1413張搜索票，破獲製造、販賣、運輸毒品的毒販1182人，扣得各級毒品逾2571公斤，破獲新興混合毒品分裝、大麻栽種、安非他命等製造場所13座，並聲請獲准羈押444人。

法務部長蔡清祥致詞時表示，「緝毒反毒是一場沒有終止的戰爭，且是輸不起的戰爭」，一定會全力以赴，維護家園；且不僅是要阻止毒品氾濫，重點是要讓販毒者不要再犯，遠離民眾居住的大樓、社區。

蔡清祥指出，專案查緝後，相關單位也繼續訪查追蹤，避免販毒者再回到原來群聚的大樓社區；同時，透過舉辦座談，關懷曾有販毒或製毒者出沒的社區，為減緩社區民眾憂心。

內政部警政署署長陳家欽說，從客觀數據看來，台灣毒品新生人口從2015年高峰至2018年，由2.2萬人下降為1.1萬人，今年上半年僅剩4563人，持續在下降；另一方面，「民眾對治安滿意度調查」顯示，民眾對毒品嚴重性的感受也持續在改善。（編輯：黃國倫）1080902