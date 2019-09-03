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殉職警李承翰入忠烈祠 黃敏惠郭台銘同台致意

最新更新：2019/09/03 12:39

（中央社記者黃國芳嘉義市3日電）今年7月因公殉職鐵路警察李承翰入祀儀式，今天在嘉義市忠烈祠舉行，市長黃敏惠主祭，過程莊嚴肅穆，鴻海集團創辦人郭台銘也到場向烈士遺族及李承翰家屬表達慰問。

九三軍人節，嘉義市政府上午於射日塔一樓忠烈祠舉行「嘉義市各界108年秋祭陣亡將士、因公殉職烈士暨李承翰烈士入祀大典」，嘉義各級單位及烈士遺眷200餘人到場與祭、觀禮，黃敏惠並致贈遺族家屬慰問金，撫慰遺屬辛勞。

今年秋祭典禮前，進行因公殉職巡官李承翰入祀忠烈祠儀式，由旗隊、憲兵、李承翰遺族、黃敏惠、郭台銘、鐵路警察局長江振茂，以及數十名警察等組成護送李承翰入祀隊伍，在莊嚴樂聲中，隊伍自史蹟資料館前，沿著參道護送李承翰牌位至忠烈祠內安座。

李承翰牌位入祀忠烈祠後，並詳細介紹李承翰擔任鐵路警察期間的優異表現，以及為了保護火車上旅客性命安全，浴血奮戰，英勇無畏的事蹟。

隨後，由主祭者黃敏惠帶領出席全體人員向忠烈祠的烈士靈位上香、獻花、獻果後，並恭讀祭文，緬懷烈士英雄的英勇事蹟。

嘉義市忠烈祠位於射日塔內，目前祀奉包含草嶺潭殉難官兵、查緝槍械及逮捕歹徒時因公殉職的警察等95名烈士，李承翰為第96名。

郭台銘也到場致意，並與黃敏惠先後向烈士遺族及李承翰家屬表達慰問。過程中，郭台銘對於媒體的詢問，都以謝謝回應。（編輯：林沂鋒）1080903

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