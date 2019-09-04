華銀襄理涉挪用客戶近1.2億 北檢偵結起訴

（中央社記者劉世怡台北4日電）華南銀行女襄理張秀米涉嫌挪用客戶款項近新台幣1.2億元至豐茂國際公司，她丈夫翁明鈞為豐茂公司實際負責人，夫妻4月間至北檢自首，北檢今天偵結，依違反銀行法等罪起訴。

檢方指出，張女涉利用客戶信任，從民國94年起陸續擅自挪用21名客戶存款，動用金額1億1980萬元，張女挪用的資金，全數供丈夫翁男的公司周轉之用。豐茂國際公司專長特殊氣體關係網路的佈建，以六氟化硫的經銷為主要營業項目。

檢方指出，張女與翁男4月間前往台北地檢署自首，有挪用客戶存款，張女供稱一切都是她一人所為，丈夫翁男並不知情。翁男也辯稱，他以為張女的資金是借款，並不知道她挪用客戶款項。

檢方表示，華南銀行在5月7日提告並請求檢方保全證據扣押贓款，檢方指揮調查局台北巿調查處偵辦，發現遭挪用的資金均用在豐茂國際公司，並無洗錢至國外。

檢方後來傳喚張秀米等人到案說明，訊後諭令張秀米500萬元交保、翁明鈞、翁弟余明滄各以200萬元交保，但張女等3人籌不出保釋金，檢方改向法院聲請羈押。台北地院後來裁准張、翁羈押，余男請回。

檢方今天偵結起訴張秀米及翁明鈞，並認定同案被告余明滄為豐茂國際公司登記負責人，未參與公司資金調度，罪證不足，處分不起訴；張秀米及翁明鈞在押，將移審台北地方法院決定是否續行羈押。（編輯：方沛清）1080904