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移民官勾結人蛇 助大陸女子來台

最新更新：2019/09/05 15:42

（中央社記者趙麗妍台中５日電）前移民署中區事務大隊陳姓專員涉嫌勾結人蛇集團，讓大陸女子以「假結婚」來台，台中地院今天依違反台灣與大陸地區人民關係條例判處陳員徒刑1年10月。

判決書中指出，前移民署專勤隊陳姓科員自2010年12月調任移民署中區事務大隊專員，他和舊識郭姓人口販子勾結，已辦理大陸地區人民入境審查的經驗，協助大陸女子以假結婚方式來台。

郭女購買機票，讓陳男和人頭老公搭機前往大陸，陳男陪同大陸女子、人頭老公前往辦理結婚登記相關文件及結婚公證。陳男傳授2人來台時如何應對移民署官員的審查面談，避免假結婚遭拆穿。

郭女介紹大陸女子到色情業上班，從事性交易，自2013年至2014年間，郭女向大陸女子收取性交易所得共新台幣104萬元，並聲稱還欠105萬元。

郭、陳以同樣手法引介另名李姓大陸女子以來台，移民署官員面談時，發現有異識破，李女未被准許入境。

檢警持搜索票，搜索陳男住處、辦公處及郭女的住處，查扣電腦等相關證物，台中地院依照違反台灣地區和大陸地區人民關係條例，判處陳男1年10月、郭女2年6月徒刑。（編輯：林沂鋒）1090905

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