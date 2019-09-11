屏東縣議員潘淑真涉賄選 一審判決當選無效

（中央社記者郭芷瑄屏東縣11日電）民進黨籍屏東縣議員潘淑真去年選舉時涉嫌買票，屏東地檢署提起民事當選無效之訴，屏東地方法院今天判決當選無效，成為屏東本屆首位被判當選無效的縣議員，本案仍可上訴。

54歲的潘淑真是第3選區（潮州鎮、萬巒鄉、內埔鄉、竹田鄉、新埤鄉、枋寮鄉、泰武鄉、來義鄉、春日鄉）縣議員，已連任5屆，2009年也曾因涉入議長賄選案遭起訴，當時無罪定讞。

檢方調查，去年選舉期間，潘淑真涉嫌透過多名樁腳向選民以每票新台幣500元賄選，檢方查扣相關證物，訊後向法院聲請羈押4名樁腳獲准，收賄選民繳回賄款6萬8500元，檢察官諭令潘淑真10萬元交保。

屏東縣選委會表示，若二審定讞，縣議員當選無效判刑確定，將以遞補方式補缺額。

屏東地檢署至今對5名縣議員提起當選無效之訴，除潘淑真外，另有第2選區（長治鄉、麟洛鄉、九如鄉、里港鄉、瑪家鄉、鹽埔鄉、高樹鄉、三地門鄉、霧台鄉）國民黨籍縣議員鄭雙銓、第3選區民進黨籍縣議員黃建溢、山地原住民選區無黨籍縣議員周陳文彬及國民黨籍縣議員林采穎，其中林采穎及黃建溢都在一審獲得勝訴，檢方已提起上訴。（編輯：謝雅竹）1080911