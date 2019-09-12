環保公司未銷毀不良面膜 私運轉送流入市面

彰化一家環保公司應依合約銷毀藥粧公司的不良面膜，卻私下運回倉庫（圖），部分轉送民眾，其中多人索取轉售涉及不法。（檢方提供）中央社記者蕭博陽彰化縣傳真 108年9月12日

（中央社記者蕭博陽彰化縣12日電）彰化一家環保公司應依合約銷毀藥粧公司的不良面膜，卻私下運回倉庫，部分轉送民眾，其中多人轉售，黃姓公司負責人涉犯廢棄物清理法、刑法背信罪，訊後以新台幣50萬元交保。

彰化地檢署今天表示，彰化縣一家藥粧公司製造銷往中國大陸的面膜發現不良品而自行退運後，委託彰化縣福興鄉番婆村一家環保公司負責銷毀，但環保公司未依規定銷毀，還將部分面膜交給民眾使用，甚至多名民眾索取後放上購物網站販售，疑涉及不法。

彰化地檢署檢察官賴政安指揮彰化縣警察局刑事警察大隊全力偵辦，昨天指揮警方、會同彰化縣環保局、衛生局搜索，查扣報廢外流面膜共342箱、約3.5公噸，同時傳喚環保公司黃姓負責人及陳姓共犯等16人。

檢警分析線報及比對資料後，掌握這家環保公司領有清除廢棄物許可執照，但未依廢棄物處理程序及與藥粧公司訂立的契約執行銷毀，反而載回應送往焚化廠銷毀的面膜，堆置環保公司倉庫，部分轉送民眾使用，其中多人索取後透過網路轉售。

檢察官訊問後，認為被告黃姓負責人、陳姓共犯涉違反廢棄物清理法及刑法背信等罪嫌，黃姓負責人諭知50萬元交保；後續將釐清不法犯行並協請衛生及環保單位清查流向並回收問題面膜，也提醒民眾勿購買來路不明商品，以免影響權益。（編輯：卞金峰）1080912