三鐵賽道坑洞摔傷致癱 二審判國賠967萬元

（中央社記者劉世怡台北18日電）新北市蔡姓男子5年前參加基隆首屆鐵人三項，自由車競速時因賽道有坑洞摔傷致下半身癱瘓，蔡男與2名女兒提國賠訴訟。二審高院今天蔡家共獲賠新台幣967萬餘元，全案可上訴。

受傷的蔡川典提告主張，他於民國103年9月20日參加基隆市政府主辦的「2014基隆市鐵人三項競賽活動」，自由車競速項目賽程中，因基隆市湖海路2.6公里處的賽道有長50公分、寬40公分、深4公分的坑洞，導致單車震動彈跳而重心失衡，撞擊路邊水泥護欄後倒地，他的頸椎等多處嚴重骨折，導致雙下肢癱瘓。

蔡川典主張，基隆市政府為路段的主管機關，在道路管理有缺失，他受傷外，他的2名女兒也因此受有精神上的痛苦，依國家賠償法請求基隆市政府賠償他1359萬元，2名女兒各100萬元。

一審法院，判基隆市政府給付蔡川典941萬4913元，2名女兒各42萬元，全案經上訴，由二審台灣高等法院審理。

二審認定，基隆市政府為賽道路段的主管機關，也是競賽的主辦單位，路段坑洞明顯不符規定高低差正負0.5公分的標準，基隆市政府未依規定及時修復或設置警示號誌等措施，且委託鐵人三項協會在賽前進行會勘時就發現坑洞存在，卻無任何積極具體行為，坑洞與蔡川典摔倒受傷有因果關係，基隆市政府應負國家賠償責任。

二審認定，蔡川典原為工程師，受傷時年僅43歲，正值壯年發生重大變故，已影響生活及工作，輪椅部分已領取1萬2500元補助，應予扣除；他於104年3月1日已上班工作，因此自104年3月1日起至105年4月20日止的全日看護費用，請求無理由。

二審指出，蔡川典未注意車前狀況，也應負30%的過失責任，因此判基隆市政府應給付蔡川典883萬4963元，2名女兒仍維持各42萬元，全案還可上訴。（編輯：李亨山）1080918