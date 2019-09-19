孕婦搭客運吃東西 遭男子罵不要臉

（中央社記者王朝鈺基隆市19日電）一名孕婦搭乘國光客運在車上吃東西，遭男子辱罵「不要臉」，後方乘客李姓女子將影片放上臉書社團，引起網友討論。國光客運則表示，為服務旅客，並未規定車上禁止飲食。

乘客李姓女子向媒體表示，她今天上午搭乘國光客運1802路線從基隆開往三重，當時她坐在後方睡覺，客運抵達台北市小巨蛋站時，突然被前方爭吵聲嚇醒，聽見一名年約50歲男子辱罵孕婦「妳不要臉」、「妳憑什麼可以吃東西，這樣會影響到別人，而且車上不能吃東西」，她趕緊拿起手機錄影。

李女說，就只因為這名孕婦在車上吃東西，男子就破口大罵，孕婦當下也詢問司機可以在車上吃東西嗎？司機回覆「可以」，接著再問司機車上是否有錄影，並不斷詢問男子是否要道歉。

李女表示，男子一開始沒有回應，後來說「我幹嘛要道歉」還大吼「妳趕快下車，全車都因為妳耽誤時間」。李女說，車上完全沒有聞到例如雞排等很重的味道，猜測這名孕婦可能只是吃麵包，應該不至於影響到其他乘客。

李女將影片放上臉書（Facebook）社團「基隆人」引起網友一陣討論，有人回覆「阿伯倚老賣老」，也有網友提到支持提告，要讓他踢到一次鐵板。

不過，也有網友認為，車上吃東西禮貌性知會一下旁邊的人是種尊重，可以想像一下咀嚼聲或有味道的食物多少會影響坐在旁邊的人，或許阿伯也是感覺被影響到才出言不遜。（編輯：張銘坤）1080919