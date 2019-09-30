女警跑步昏倒宣告不治 保四允家屬爭取最優撫卹

（中央社記者吳哲豪、郝雪卿彰化30日電）警政署保四總隊顏姓女警日前進行3000公尺跑步突然昏倒，今天宣告不治。醫院指出，顏姓女警因心肺衰竭不治；保四總隊則說，將朝因公死亡方向，幫忙家屬爭取撫卹。

駐於彰化縣的內政部警政署保安警察第四總隊顏姓女警7月31日進行常訓術科3000公尺跑步突然昏倒，送往秀傳紀念醫院急救，到院前失去生命徵象，經急救恢復心跳，但昏迷指數3，有生命危險，後來轉送到台中榮民總醫院治療。

台中榮總今天接受中央社記者訪問時說，顏姓女警由秀傳醫院轉送到中榮，由心臟、神經外科、呼吸治療等科別組成醫療團隊予以照護，由於患者先前在急救過程中缺氧太久造成腦部病變，今天凌晨仍因心肺衰竭而宣告不治。

保四總隊大隊長李承翰下午接受媒體聯訪時說，顏姓女警在隊部擔任小隊長，服務年資將滿10年，先前參加3000公尺跑步訓練時都表現良好，沒有異狀，意外發生後，隊部也成立關懷小組，提供家屬所需協助。

李承翰表示，關懷小組先前每天都有派人前往醫院探視，家屬則是希望隊部幫忙爭取最優渥撫卹，隊部這邊也會朝因公死亡的方向，協助家屬爭取。（編輯：方沛清）1080930