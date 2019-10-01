何韻詩遭潑漆案 警方再逮兩嫌

（中央社記者黃麗芸台北1日電）香港歌手何韻詩遭潑漆，警方共逮捕7名犯嫌送辦，均為大陳島鄉情文化促進會成員。警方專案小組今再拘提梁姓和祈姓兩名犯嫌，依法送辦，已有11嫌到案，續追查其他共犯。

台灣多個公民團體9月29日在台北市舉行「929台港大遊行：撐港反極權」集會，何韻詩受訪時突遭一名蒙面男子潑紅漆，警方現場逮捕涉案犯嫌胡志偉和梁太富；經清查相關情資，隔天再逮捕共犯陳友達等7人。

此外，上述9名犯嫌均為大陳島鄉情文化促進會成員；其中，胡志偉也是中華統一促進黨自忠黨部榮譽主委。

警方專案小組持續擴大追查，今天依據查獲事證，再度拘提50歲梁姓和48歲祈姓兩名犯嫌，均從事水電工作且無幫派背景，在這次潑漆行動中主要負責「保護組」任務。

全案詢後依涉嫌違反組織犯罪條例、集會遊行法及刑法恐嚇罪、強制罪、公然侮辱罪和毀損罪送辦。

專案小組今晚表示，自9月29日案發迄今，共計拘提11名犯嫌，部分具特定政黨身分，這次組織性犯罪行為分為指揮組、行動組、保護組、後勤組及策劃組等，將持續針對幕後策劃、教唆的組織和共犯擴大追查，務求一網打盡。（編輯：李亨山）1081001