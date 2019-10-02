何韻詩遭潑漆案 高院裁胡志偉梁太富交保確定

香港歌手何韻詩9月29日參與遊行時遭潑漆，警方逮捕涉案男子胡志偉（左）及梁太富，兩人遭北檢聲押，但北院裁定交保。北檢1日提抗告，高院2日駁回，全案交保確定。（中央社檔案照片）

（中央社記者劉世怡台北2日電）香港歌手何韻詩日前參與遊行時遭潑漆，警方逮捕涉案男子胡志偉及梁太富，檢方複訊後聲押禁見，但北院裁定兩人交保。北檢昨天提抗告，高院今天裁定抗告駁回，全案交保確定。

台灣高等法院裁定指出，原審法院在衡量、斟酌卷內所有相關證據資料後，認為2名被告沒有檢察官所指違反組織犯罪防制條例的犯罪嫌疑重大，且沒有構成反覆實施刑法強制罪的餘地等羈押事由。

高院指出，除組織犯罪防制條例外，所涉其他罪名，都是最重本刑3年以下有期徒刑的罪，符合刑事訴訟法准予交保的規定，因此駁回檢察官的聲請，分別諭知胡志偉、梁太富各以新台幣20萬元、10萬元交保，認事用法並無違誤，檢方抗告並無理由，應予駁回。

台灣多個公民團體9月29日在台北市舉行「929台港大遊行：撐港反極權」集會，何韻詩受訪時突遭一名蒙面男子潑紅漆，警方現場逮捕涉案的胡志偉和梁太富。

警方9月30日將胡、梁移送台北地檢署，檢察官複訊後，認定兩人涉犯組織犯罪防治條例、妨害名譽及毀損等罪，犯罪嫌疑重大，有滅證串供及反覆實施犯罪之虞，向台北地方法院聲請羈押禁見，但台北地方法院裁定兩人交保。台北地檢署不服，提起抗告。（編輯：方沛清）1081002