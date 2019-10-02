更多編輯台推薦新聞：
NASA釋出火星地震音檔 科學家盼瞭解內部結構
科技

NASA釋出火星地震音檔 科學家盼瞭解內部結構

隱匿21年重見天日 衣索比亞無價皇冠現蹤
國際

隱匿21年重見天日 衣索比亞無價皇冠現蹤

華山分屍案受矚目 網路報導單日平均146則
社會

華山分屍案受矚目 網路報導單日平均146則

金馬獎第56屆 完整獎項入圍名單
娛樂

金馬獎第56屆 完整獎項入圍名單

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 重點新聞
新聞專題
何韻詩遭潑漆
香港歌手何韻詩9月29日下午參加「929台港大遊行：撐港反極權」活動，受訪時突然遭潑紅漆，警方逮捕2名現行犯，其中涉案胡姓男子為統促黨成員；台北地方法院30日裁定兩嫌交保。
何韻詩遭潑漆
新聞專題
何韻詩遭潑漆1/21

何韻詩遭潑漆案 高院裁胡志偉梁太富交保確定

最新更新：2019/10/02 18:36
香港歌手何韻詩9月29日參與遊行時遭潑漆，警方逮捕涉案男子胡志偉（左）及梁太富，兩人遭北檢聲押，但北院裁定交保。北檢1日提抗告，高院2日駁回，全案交保確定。（中央社檔案照片）
香港歌手何韻詩9月29日參與遊行時遭潑漆，警方逮捕涉案男子胡志偉（左）及梁太富，兩人遭北檢聲押，但北院裁定交保。北檢1日提抗告，高院2日駁回，全案交保確定。（中央社檔案照片）

（中央社記者劉世怡台北2日電）香港歌手何韻詩日前參與遊行時遭潑漆，警方逮捕涉案男子胡志偉及梁太富，檢方複訊後聲押禁見，但北院裁定兩人交保。北檢昨天提抗告，高院今天裁定抗告駁回，全案交保確定。

台灣高等法院裁定指出，原審法院在衡量、斟酌卷內所有相關證據資料後，認為2名被告沒有檢察官所指違反組織犯罪防制條例的犯罪嫌疑重大，且沒有構成反覆實施刑法強制罪的餘地等羈押事由。

高院指出，除組織犯罪防制條例外，所涉其他罪名，都是最重本刑3年以下有期徒刑的罪，符合刑事訴訟法准予交保的規定，因此駁回檢察官的聲請，分別諭知胡志偉、梁太富各以新台幣20萬元、10萬元交保，認事用法並無違誤，檢方抗告並無理由，應予駁回。

台灣多個公民團體9月29日在台北市舉行「929台港大遊行：撐港反極權」集會，何韻詩受訪時突遭一名蒙面男子潑紅漆，警方現場逮捕涉案的胡志偉和梁太富。

警方9月30日將胡、梁移送台北地檢署，檢察官複訊後，認定兩人涉犯組織犯罪防治條例、妨害名譽及毀損等罪，犯罪嫌疑重大，有滅證串供及反覆實施犯罪之虞，向台北地方法院聲請羈押禁見，但台北地方法院裁定兩人交保。台北地檢署不服，提起抗告。（編輯：方沛清）1081002

延伸閱讀
潑漆何韻詩2嫌交保 蘇貞昌：執法者應知社會期待潑漆案兩嫌交保 綠委質疑：輕縱是打開國安大門何韻詩遭潑漆 蔡總統盼司法體現社會正義
地機族
請繼續往下閱讀
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報