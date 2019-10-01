蔡總統：盼司法體現社會正義

（中央社記者黃麗芸台北1日電）香港歌手何韻詩遭潑漆，北院裁定兩嫌交保，內政部長徐國勇表示失望。總統蔡英文今天表示，身為總統不適合評論個案，但期待整體司法機關能體現社會正義，保障國家利益。

何韻詩遭潑漆案，台北地方法院昨天裁定兩嫌交保，徐國勇認為這些分子的犯罪組合已構成犯罪組織，對此表示失望。北院回應，卷內證據（檢方舉證）不足，檢方若抗告，依法辦理。

蔡總統今天上午出席警政署「108年績優交通警察及交通義勇警察表揚大會」，她會後受訪表示，自己了解民意對此事有些意見，但身為總統必須嚴守憲政分際，對個案不適合評論，但期待整體司法機關能體現社會正義，保障國家利益。

她說，徐國勇為治安首長，也已發表相關意見，自己再次強調，任何組織性犯罪作為或暴力行為，都會以最有效率警力發現犯罪並予以嚴懲。

媒體追問，如何看北京今天慶祝中共建政70週年，但香港舉辦「沒有國慶、只有國殤」遊行卻被警方駁回。蔡總統表示，台灣是民主自由國家，對於世上任何追求民主自由的人民都會表達支持之意。

蔡總統說，同樣的，對於台灣人民追求民主自由，任何執政者也都要仔細傾聽，尊重民意。

對於副總統陳建仁將赴教廷訪問，是否要加強鞏固邦交。總統表示，陳副總統此行是參加英國紐曼（Card. John Henry Newman）樞機主教等5位天主教先人封聖典禮，且他以前也去過，純粹是基於和教廷的長期友誼，目前雙方關係在現階段是穩固的。（編輯：張銘坤）1081001