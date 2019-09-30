潑漆案兩嫌交保 綠委質疑：輕縱是打開國安大門

（中央社記者溫貴香、王揚宇台北30日電）香港歌手何韻詩被潑漆案，兩嫌均交保。民進黨立委王定宇表達裁定令人憤怒，質疑「輕縱是打開國安大門嗎？」檢察官應立即抗告；曾擔任法官的立委周春米則說，這類行為具惡性且有再犯之虞，應採取預防性羈押。

民進黨主席卓榮泰也在臉書指出，警方已拘提多名共犯並搜出水槍、水球、廚餘、旗幟標語、大聲公、背心及疑似加暴兇器等證物，應是計畫性的組織犯罪，檢方也已聲請羈押，卻遭法院裁定交保輕放，令人難忍。

卓榮泰說，檢方基於職責是否提出抗告，維護司法正義，是目前檢方應該立即慎重考量，也是國人最為關心的事。

何韻詩昨天在台北參與「撐港反極權」遊行時遭潑漆，警方逮捕涉案男子胡志偉及梁太富，今天移送北檢，檢方複訊後將兩人聲押禁見。北院晚間裁定胡男20萬元交保、梁男10萬元交保。

擔任過法官的立法院司法法制委員會召委、民進黨立委周春米表示，這類行為不僅具有惡性且有再犯之虞，應以刑事訴訟法第101條和101條之1規定，採取預防性羈押。她表示，法官應該綜合各個情節考量，這是一個組織、一個團體、有很多人一起開會是預謀性犯案，將來還是有很多香港民眾來台灣，這些人都有可能再次妨礙他人行使權利，換言之，有再犯、串供之虞，還是有羈押的必要。

王定宇也在臉書貼文表示，檢察官、警政署努力逮捕相關疑犯，法官就用區區10萬，20萬交保，北院法官不知道組織犯罪條例已經修法了，不知道這種幫派組織最有可能串證嗎，「不知道這種黑幫偽裝政黨、在台執行中共意志，輕縱是打開國安大門嗎？」

王定宇認為，不論是出於意識形態、或是錯誤認知，此裁定令人憤怒，外部評鑑也應該呈現這種恐龍裁定，檢察官應該立即抗告。

黨政人士下午受訪表示，紅色勢力藉由幫派組織在台灣發展已經踩到社會底線，所以無論就維護社會治安的必須，或者阻斷境外勢力藉由組織犯罪型態傷害台灣社會，政府正從速、全力查處，務必從根斷絕這種情形。

該人士進一步說，尤其過去幾個月可以看到，香港的黑幫在紅色勢力的主導下，已經成為香港社會的重大威脅，例如不久前在各地，包括地鐵攻擊參與民主活動無辜市民，或恐嚇社區民眾，威脅不得參與相關活動，類似狀況絕不能在台灣發現。

台灣永社社長、律師黃帝穎表示，統促黨過去的行為類似潑漆或者滋擾等行為，多半以涉及公然污辱或毀損等輕罪偵辦，逮捕到人都輕放，成本非常低。這次何韻詩遭潑漆案，警政署與北檢態度明確很多，一方面配合組織犯罪條例的修正，牟利性與持續性的要件改變，不再像過去必須兩要件都存在，才能用組織犯罪條例偵辦。

黃帝穎表示，這次罕見用這麼重的手段，拉到組織犯罪的層次偵辦，會讓統促黨有所警惕，不再是過去的公然污辱或毀損等低成本輕罪，警政署與北檢這次處理態度展現執法尊嚴。

他並說，從這次何韻詩被潑漆案，顯示中共代理人的修法具迫切性。（編輯：黃國倫）1080930