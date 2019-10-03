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首頁 / 社會

白沙屯岸際女屍疑遭他殺 褲管龍貓圖案待指認

最新更新：2019/10/03 11:21
苗栗縣通霄鎮白沙屯漁港南側岸際2日發現1名無名女屍，死者頭部明顯外傷，警方不排除他殺嫌疑，3日公布死者身穿牛仔褲上龍貓圖案，待民眾指認。（警方提供）中央社記者管瑞平傳真 108年10月3日
苗栗縣通霄鎮白沙屯漁港南側岸際2日發現1名無名女屍，死者頭部明顯外傷，警方不排除他殺嫌疑，3日公布死者身穿牛仔褲上龍貓圖案，待民眾指認。（警方提供）中央社記者管瑞平傳真 108年10月3日

（中央社記者管瑞平苗栗縣3日電）苗栗縣通霄鎮白沙屯漁港南側岸際，昨天發現1名無名女屍，死者頭部明顯外傷，堤防上有遭拖行血跡，警方不排除他殺嫌疑，今天公布死者身穿牛仔褲上龍貓圖案，呼籲民眾指認。

苗栗縣通霄鎮漁民昨天下午在白沙屯漁港南方約500公尺岸際，發現1名女子陳屍在消波塊與礫石堆間，趕緊通報海巡人員，通霄警分局接獲海巡單位轉報後趕赴現場，檢視死者頭部有明顯外傷，並在堤防上發現有遭拖行的血跡，不排除有他殺嫌疑，立即封鎖現場調查蒐證。

通霄分局長林振明指出，由於死者身上查無證件，身分不明，警方今天公布女子特徵，年約30至40歲，身高約140至145公分左右，留短髮，身著黑色上衣及藍色牛仔褲，黑色上衣正面有白色條紋，特徵為牛仔褲上左右側褲管均有日本卡通「龍貓」圖案，呼籲民眾如有線索能出面協助指認。

警方目前已經調閱周邊監視器影像，發現一部可疑車輛曾在該路段繞行多次，正過濾相關可疑涉案人車追查，詳細案情仍有待進一步釐清。

有附近民眾今早在女子陳屍處發現，現場遺留不少昨天刑事調查鑑識使用過的物品，包括覆蓋用白布、塑膠手套、口罩及塑膠封鎖線等，都遭任意棄置散落在岸邊未妥善清理，成了海岸垃圾，通霄分局得知後，連忙派員收拾。（編輯：謝雅竹）1081003

苗栗縣通霄鎮白沙屯漁港南側岸際2日發現無名女屍。有附近民眾3日上午在女子陳屍處發現，現場遺留不少刑事調查鑑識使用過的物品，包括覆蓋用白布、塑膠手套、口罩及塑膠封鎖線等，都遭任意棄置未妥善清理，成了海岸垃圾，通霄分局得知後已派員收拾。中央社記者管瑞平攝 108年10月3日
苗栗縣通霄鎮白沙屯漁港南側岸際2日發現無名女屍。有附近民眾3日上午在女子陳屍處發現，現場遺留不少刑事調查鑑識使用過的物品，包括覆蓋用白布、塑膠手套、口罩及塑膠封鎖線等，都遭任意棄置未妥善清理，成了海岸垃圾，通霄分局得知後已派員收拾。中央社記者管瑞平攝 108年10月3日
苗栗縣通霄鎮白沙屯漁港南側岸際2日發現1名無名女屍，死者頭部明顯外傷，堤防上有遭拖行血跡，警方不排除他殺嫌疑，3日公布死者身穿牛仔褲上龍貓圖案，呼籲民眾指認。（警方提供）中央社記者管瑞平傳真 108年10月3日
苗栗縣通霄鎮白沙屯漁港南側岸際2日發現1名無名女屍，死者頭部明顯外傷，堤防上有遭拖行血跡，警方不排除他殺嫌疑，3日公布死者身穿牛仔褲上龍貓圖案，呼籲民眾指認。（警方提供）中央社記者管瑞平傳真 108年10月3日
苗栗縣通霄鎮白沙屯海邊2日下午發現一名女屍，死者頭部有明顯外傷，堤防上也有疑似遭拖行留下已乾涸的血跡，警方不排除有他殺嫌疑。中央社記者管瑞平攝 108年10月3日
苗栗縣通霄鎮白沙屯海邊2日下午發現一名女屍，死者頭部有明顯外傷，堤防上也有疑似遭拖行留下已乾涸的血跡，警方不排除有他殺嫌疑。中央社記者管瑞平攝 108年10月3日
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