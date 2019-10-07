擄人勒贖犯罪集團橫行雙北 警逮9嫌送辦

（中央社記者黃麗芸台北7日電）以李姓男子為首的犯罪集團多次在大台北地區涉嫌恐嚇及擄人勒贖，有受害者因此財損近新台幣3000萬元，警方專案小組積極追查並於2日將9嫌緝捕到案，移送法辦。

台北市警察局大同分局今天召開破案記者會，偵查隊長謝志鑫表示，犯嫌李男平日自稱為幫派堂主，他多次率旗下小弟於大台北地區恐嚇及擄人勒贖，同時脅迫被害人以「急需償還賭債」為由向親友借錢或簽立本票，藉此牟利。

根據警方調查了解，李男等人在今年2月於汐止綑綁一名受害人，並將受害人蒙眼帶到山區毆打，脅迫其交出住處鑰匙和錢財。

此外，李男等人今年7月又率眾持棍棒、刀械及槍械等，到北市大同區另一名被害人的公司，假借「洽談生意」名義恐嚇被害人並控制其行動逾兩天，得手現金1400萬元，以及簽立面額總計1500萬元的本票，行徑囂張。

大同分局獲報後，隨即和松山分局、刑事警察大隊和新北市警察局汐止分局、金山分局共組專案小組，經報請士林地檢署檢察官指揮偵辦，在長時間蒐證後，於10月2日持拘票和搜索票，將李男等9嫌緝捕到案。

同時，現場也查扣開山刀、彈簧刀、辣椒噴霧罐、道具槍及鋁棒等贓證物。

全案詢後依涉嫌恐嚇取財、妨害自由、傷害等罪嫌移送士林地檢署偵辦，經法院裁定將李男等4人收押禁見。（編輯：張銘坤）1081007