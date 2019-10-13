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太麻里三和漁港 沙灘上膠筏壓死人

最新更新：2019/10/13 11:46
台東縣太麻里三和村漁港13日發生膠筏壓死人意外，村民報案指稱，發現一女子遭膠筏壓臥在沙灘上，岸巡人員到場並與警消利用吊車將膠筏拉起，女子已死亡，事故原因待調查釐清。（第一三岸巡隊提供）中央社記者李先鳳傳真　108年10月13日
台東縣太麻里三和村漁港13日發生膠筏壓死人意外，村民報案指稱，發現一女子遭膠筏壓臥在沙灘上，岸巡人員到場並與警消利用吊車將膠筏拉起，女子已死亡，事故原因待調查釐清。（第一三岸巡隊提供）中央社記者李先鳳傳真　108年10月13日

（中央社記者李先鳳台東縣13日電）台東縣太麻里三和村漁港今天發生膠筏壓死人意外，村民報案指稱，發現一名女子遭膠筏壓臥在沙灘上，岸巡人員與警消等單位抵達時，發現女子已死亡，事故原因待警方調查釐清。

海巡署第一三岸巡隊組主任鄭千景受訪表示，今天清晨6時多，三和安檢所接獲漁民報案表示，三和泊區沙灘處發現一名女子遭膠筏壓臥於下方失去意識，請求協助。

第一三岸巡隊立即派遣第三機動站，三和檢所人員前往現場救援，另通報美和派出所、知本消防隊等警消單位派遣人員前往協助救援。

海巡人員抵達現場後，立即展開救援並執行現場封鎖管制，警消等利用吊車將膠筏拉起，消防隊救護人員初步檢視後，確認女子已無呼吸心跳判定死亡。

女子身分由美和派出所完成查驗、連繫家屬前來確認，並報請台東地檢署檢察官相驗。（編輯：黃世雅）1081013

海巡署第一三岸巡隊組表示，三和安檢所13日接獲漁民報案指稱，一名女子遭膠筏壓臥在沙灘上，海巡人員抵達現場後，立即展開救援並執行現場封鎖管制，利用吊車將膠筏拉起後，確認女子已無呼吸心跳判定死亡。（第一三岸巡隊提供）中央社記者李先鳳傳真　108年10月13日
海巡署第一三岸巡隊組表示，三和安檢所13日接獲漁民報案指稱，一名女子遭膠筏壓臥在沙灘上，海巡人員抵達現場後，立即展開救援並執行現場封鎖管制，利用吊車將膠筏拉起後，確認女子已無呼吸心跳判定死亡。（第一三岸巡隊提供）中央社記者李先鳳傳真　108年10月13日
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