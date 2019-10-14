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美食平台外送員僱傭爭議
國慶連假接連發生外送員車禍致死意外，外送員的勞工權益引發關注。勞動部14日針對foodpanda及UberEats兩大業者進行勞檢，晚間宣布判定兩業者與外送員屬「僱傭關係」，如未能提供相關資訊，屬情節重大，最高可各開罰新台幣175萬元。
美食平台外送員僱傭爭議
新聞專題
美食平台外送員僱傭爭議7/11

嘉市美食外送員車禍 所幸僅輕傷無大礙

最新更新：2019/10/14 20:06
嘉義市一名美食外送平台foodpanda游姓女外送員14日騎車不慎與小貨車發生擦撞後倒地，所幸僅手腳擦傷，送醫後已無大礙。（嘉義市消防局提供）中央社記者黃國芳傳真　108年10月14日
嘉義市一名美食外送平台foodpanda游姓女外送員14日騎車不慎與小貨車發生擦撞後倒地，所幸僅手腳擦傷，送醫後已無大礙。（嘉義市消防局提供）中央社記者黃國芳傳真　108年10月14日

（中央社記者黃國芳嘉義市14日電）美食外送平台Foodpanda嘉義市游姓女外送員今天騎機車行經宣信街時，不慎與小貨車發生擦撞倒地，所幸僅是手腳擦傷，送醫治療後，已無大礙。原因待警方進一步調查。

嘉義市消防局於下午1時19分接獲報案，南田市場的宣信街發生機車與小貨車事故，救護車趕抵現場，發現機車女騎士倒地不起，救護人員來初步檢傷，為手腳擦傷，隨即送醫治療。

消防局指出，傷者游姓女騎士是美食外送平台Foodpanda外送員，行經現場時，不慎與小貨車發生擦撞，所幸騎士有戴安全帽，無傷及頭部，送到醫院治療後，已無大礙，返家休養。

美食外送平台Foodpanda8月起進駐嘉義市，但根據嘉義市政府消防局統計，8月20日起1週內曾發生外送員與汽車、機車擦撞車禍，3名外送員身體多處擦傷，送醫後幸無大礙。（編輯：林沂鋒）1081014

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