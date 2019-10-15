美食外送員車禍頻傳 嘉義市3小時內發生2起

嘉義市消防局救災救護指揮科15日在3小時內接獲2件車禍通報，都與美食外送員有關，所幸傷者皆僅輕傷。（民眾提供）中央社記者姜宜菁傳真 108年10月15日

（中央社記者姜宜菁嘉義市15日電）美食外送平台Foodpanda和Uber Eats今年8月進駐嘉義市，但單單9月就發生20起美食外送員車禍事故；嘉義市消防局今天在3小時內又接獲2件美食外送員車禍案件，所幸無大礙。

嘉義市消防局今天中午12時48分接獲民眾報案，嘉義市民族和民國路口有機車與廂型車擦撞事故，救護人員抵達時檢視外送員傷勢，但外送員拒絕送醫，肇事原因交由警方釐清。

另外，嘉義市消防局下午2時56分也接獲報案指出，國華街與延平街口有兩輛機車擦撞，25歲的吳姓外送員倒在路上，身體多處擦傷，意識清楚，救護人員立即幫他清洗傷口、包紮止血，並送往陽明醫院救治。肇事原因仍待警方調查。

據嘉義市警察局交通隊統計，今年9月的美食外送員車禍事故有20件，造成28人受傷。主要肇事原因有未注意車前狀況、未禮讓幹線車輛和闖紅燈，另有7件事故發生原因則與外送員無關。

為降低車禍事故發生率，嘉義市警局交通隊即日起將針對騎乘機車使用手機、違規停車、違反交通規則等細項加強取締。（編輯：洪學廣/卞金峰）1081015