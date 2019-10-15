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大成商工便當回扣退費已645人聲請 11月19日截止

最新更新：2019/10/15 20:06

（中央社記者姜宜菁雲林縣15日電）雲林地檢署偵辦大成商工便當回扣案，前校長陳秀娟及夫婿涉背信案，二審判決有罪定讞，經學校畢業生聲請退還在校期間便當費，已有645人聲請，聲請期限至11月19日截止。

雲林地檢署偵辦大成商工前校長陳秀娟及其丈夫黃曙曜涉嫌從2005年至2015年向多家便當業者收取回扣案，經台灣高等法院台南分院依背信罪分別判刑確定，陳秀娟判2年2月，黃曙曜判2年4月，他們向便當業者收受回扣等不法所得達3847萬多元，目前已查扣不法所得1000萬元。陳秀娟及黃曙曜2人也在今年初入獄服刑。

雲林地檢署今天指出，今年1月接獲學校畢業生聲請退還在校期間便當費，此案被害人聲請發還犯罪所得期限為108年11月19日，呼籲民國94年11月至104年6月於本校畢（肄）業被害人，在聲請期限屆滿前提出聲請書和畢業證書影本，即可申辦退費。

大成商工今年1月除公告並逐一通知符合聲請資格的畢（肄）業學生，並在學校官方網站提供相關資訊和派專人專線（05）6322534轉分機75處理退費。

雲林地檢署將整理相關聲請文件，在11月20日後陸續通知並發放應退還金額，維護校園公平正義。（編輯：洪學廣/卞金峰）1081015

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