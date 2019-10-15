全球十大最美民宿 南投歐莉葉荷城堡被法拍

南投縣埔里鎮的歐莉葉荷城堡曾被稱為全球十大最美民宿，近日傳出被法拍。（圖取自歐莉葉荷城堡IG網頁instagram.com）

（中央社記者吳哲豪南投15日電）曾被稱為全球十大最美民宿的南投歐莉葉荷城堡傳出被法拍，打造民宿的永慶汽車創辦人廖政賜和前妻李宜純協議離婚，李宜純認為前夫未依離婚協議給付金錢，向法院聲請拍賣獲准。

位於南投縣埔里鎮的歐莉葉荷城堡是南投著名的民宿，根據業者網站資料，歐莉葉荷城堡主要分為4棟建築，法式巴洛克伊莉莎白二世城堡的白宮和英國維多利亞式建築的維多莉亞城堡為民宿，另外2棟則是作為餐廳的伊莎貝拉城堡以及國王與皇后城堡，4棟城堡各有特色及不同歷史典故。

不過最近傳出歐莉葉荷城堡被法拍的訊息，根據台灣南投地方法院的公告，歐莉葉荷城堡的建物和土地都被列為拍賣標的，土地坪數約為3000坪，主建物坪數約為371坪，拍賣地價為新台幣2億374萬元，10月23日投標及開標。

根據南投地院埔里簡易庭的民事裁定書，廖政賜和李宜純協議離婚，2人的離婚協議婚約定廖男應給付3900萬元給李女，但李女拿不到前夫承諾要給付的款項，因此聲請將協議中列為抵押品的歐莉荷葉城堡建物和土地進行拍賣，廖政賜雖提出塗銷抵押權的訴訟，不過地院法官認為相關債權文件齊全，因此准予拍賣。（編輯：方沛清）1081015