保母被控洗澡燙傷嬰兒 被害人父母請求重判

（中央社記者蕭博文台北17日電）蘇姓女子受託照顧嬰兒，涉嫌在洗澡時未注意水溫導致男嬰燙傷。士院今天開庭審理，被害人母親哭求法院重判、保護下一代，蘇女則辯稱不是故意的，願盡力賠償。

士林地檢署起訴指出，家住台北市士林區的蘇女去年2月受託照顧當時滿月的男嬰，同年4月13日不滿男嬰哭鬧不止，出手毆打男嬰臉部。

去年4月14日晚間，蘇女為男嬰洗澡，未試探水溫即將男嬰浸泡熱水，導致男嬰受有背部、臀部、腿部二至三度燙傷，占體表面積13%；男嬰因而受有左腳燙傷後疤痕增生及攣縮等重傷害，蘇女涉嫌業務過失重傷害等罪嫌。

士林地方法院上午開庭，勘驗男童近日行走影像。公訴檢察官指出，男童左腳拇指明顯變形，行走不穩、嚴重傾斜，已達重傷害程度；蘇女辯護人則說，男童現為1歲9月大，行走符合學步期狀況，跑步時左腳拇指也能服貼地面。

被害男童父親表示，就算無心之過的傷害也要付出代價，希望台灣法律保護應該保護的人，希望法律能夠警惕未來所有照顧小孩的人，讓社會大眾知道無論加害者是否有心，法律都會保護小孩。

被害男童母親陳述時全程哽咽，表示身為新手父母戒慎恐懼，才透過月子中心介紹蘇女照顧小孩，沒想到當時的信賴託付換來如今的不聞不問，令人十分心寒。

男童母親說，孩子出事後再也無法睡過夜，時不時都會被痛醒，不管再熱再悶總得穿著壓力襪，現在還會指著腳說痛痛，父母也不知道這沒有盡頭的路何時才可以結束，甚至罹患憂鬱症，得藉由藥物才能夠入睡。

男童母親祈求法官重判蘇女「抓去關」，保護她的兒子也保護其他幼兒，畢竟不管是蓄意還是過失，都是小孩一輩子無法承受、抹滅的重傷害，希望法官保護下一代健康平安長大。

蘇女則辯稱，一開始有關心小孩，但對方要她交代行蹤、父母住處，讓她非常害怕。蘇女說，真的做錯事，但不是故意的，她非常喜歡小孩，至今還是默默追蹤男童父母臉書關心小孩，願認真工作賠償，請求從輕量刑。

合議庭諭知全案辯論終結，11月14日上午宣判。（編輯：張銘坤）1081017