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首頁 / 社會

中國採砂船再度越界 馬祖海巡強勢查扣

最新更新：2019/10/23 14:06
中國籍採砂船「海潤879」號22日深夜於莒光莒林坳嶼附近海域越界採砂，馬祖海巡隊23日凌晨5時由2艘海巡艇聯合前往登檢並執行查扣。（馬祖海巡隊提供）中央社　108年10月23日
中國籍採砂船「海潤879」號22日深夜於莒光莒林坳嶼附近海域越界採砂，馬祖海巡隊23日凌晨5時由2艘海巡艇聯合前往登檢並執行查扣。（馬祖海巡隊提供）中央社　108年10月23日

（中央社馬祖23日電）中國籍採砂船「海潤879」號22日深夜於莒光莒林坳嶼附近海域越界採砂，馬祖海巡隊今天凌晨5時由2艘海巡艇聯合前往登檢，並連同船上7人與船隻，於上午11時押解回南竿福澳港。

馬祖海巡隊近日執行擴大威力掃蕩專案勤務，經雷達發現中國籍採砂船「海潤879」號深夜於莒光林坳嶼外2.3浬處（限制水域內）海域採砂，2艘海巡艇於凌晨5時6分執行登檢。

「海潤879」號經海巡順利控制後，經查船上計7人，船上未發現豬肉及相關製品、廚餘，完成登檢後即執行查扣，船隻押返南竿偵辦。

「海潤879」號於上午11時押抵福澳港，連江縣長劉增應、議長張永江、連江地檢署檢察長俞秀端等人均前往碼頭關心，肯定海巡半夜出勤、保家衛國的辛勞。俞秀端表示，將比照今年前兩件案例，待完成採證及法律程序之後，就會將採砂船沒收及公告拍賣。（編輯：李錫璋）1081023

中國籍採砂船「海潤879」號22日深夜於莒光莒林坳嶼附近海域越界採砂，馬祖海巡隊23日由2艘海巡艇聯合前往登檢，完成登檢後即執行查扣，船隻押返南竿偵辦。（馬祖海巡隊提供）中央社　108年10月23日
中國籍採砂船「海潤879」號22日深夜於莒光莒林坳嶼附近海域越界採砂，馬祖海巡隊23日由2艘海巡艇聯合前往登檢，完成登檢後即執行查扣，船隻押返南竿偵辦。（馬祖海巡隊提供）中央社　108年10月23日
馬祖海巡隊23日查扣中國籍採砂船「海潤879」號，並於上午11時押抵福澳港，連江縣長劉增應（中）、議長張永江（右2）等人均前往碼頭關心，肯定海巡辛勞。（馬祖海巡隊提供）中央社　108年10月23日
馬祖海巡隊23日查扣中國籍採砂船「海潤879」號，並於上午11時押抵福澳港，連江縣長劉增應（中）、議長張永江（右2）等人均前往碼頭關心，肯定海巡辛勞。（馬祖海巡隊提供）中央社　108年10月23日
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