台塑越鋼汙染案求償遭駁回 環團抗告

台塑集團在越南的河靜鋼鐵廠被控2016年製造海洋污染，環保團體日前向台北地院提告求償，北院以沒有管轄權裁定駁回。環團24日召開記者會表示，已向高院提出抗告。中央社記者林長順攝 108年10月24日

（中央社記者林長順台北24日電）台塑集團在越南的河靜鋼鐵廠被控2016年製造海洋污染，環保團體日前向台北地院提告求償，北院以沒有管轄權裁定駁回。環團今天召開記者會，表示已向高院提出抗告。

環保團體在記者會後步行到司法院陳情，並遞交國際人權團體連署信，希望司法院正視越鋼案遭駁所凸顯的國際管轄等制度問題。

環境權保障基金會律師黃馨雯指出，本案沒有專屬管轄問題，適用辯論主義，法院只能基於兩造當事人的主張來裁判。法官完全沒有基於兩造主張裁判，而是自己做認定，明顯違反辯論主義。

黃馨雯表示，越鋼受害人在起訴過程中就受到越南政府武力鎮壓及不當關押，甚至越南法院在案件起訴之前，就參與台塑與越南政府的協商，顯然有特殊立場，並不獨立。北院認為本案由越南管轄才符合當事人間的實質公平，令人不解。

她指出，台塑採高度中央集權的決策模式，本案訴訟的重要證據都在台灣，一審在未開庭且未審酌兩造主張下，逕以無管轄權草率駁回，明顯有嚴重瑕疵，因此向台灣高等法院提出抗告，要求本案應發回重審。

環境權保障基金會等民間團體，6月間為海洋污染案的7875名越南受害者，到台北地院提起民事損害賠償訴訟，向台塑集團等公司共同投資的越南河靜鋼鐵公司全體董事，求償新台幣1億4027萬多元。

河靜鋼鐵廠當時聲明表示，2016年4月越南中部發生魚群死亡事件，越南官方調查後，河靜鋼廠已於同年8月支付5億美元補償中部4省漁民損失，並依越南政府要求由政府統籌辦理發放作業。

台北地院審理後，認為7875名受害者均為越南籍，且侵權行為地在越南，應類推適用民事訴訟法規定，由侵權行為地的越南法院管轄，難認就本案台灣法院有國際管轄權。

台北地院表示，北院沒有國際管轄權，且越南法院是外國法院，無法依民事訴訟法規定移送裁定，裁定駁回訴訟。（編輯：張銘坤）1081024