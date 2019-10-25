萬華區大樓藏外籍賣淫集團 北市警逮42人

台北市警察局萬華分局25日表示，掃蕩康定路的鑽石大樓外籍賣淫集團，逮捕10名集團成員、42名非法性工作者，其中以泰國籍28人最多。（警方提供）中央社記者劉建邦傳真 108年10月25日

（中央社記者劉建邦台北25日電）台北市警察局萬華分局今天表示，掃蕩康定路的鑽石大樓外籍賣淫集團，逮捕10名集團成員、42名非法性工作者，其中以泰國籍28人最多。警訊後送辦。

台北市萬華警分局召開記者會，偵查隊長陳偉仁表示，警方利用各類型勤務，長期取締轄區賣淫私娼狀況，從今年4月至今，查獲私娼案已逮捕240多人，後續也組成專案小組，與移民署等單位合作共同掃蕩，並發現，疑有賣淫集團藏匿轄區康定路的鑽石大樓內。

警方昨晚6時許，出動上百名警力包圍、封鎖鑽石大樓，持搜索票、拘票逐層搜索，循線逮捕賣淫集團成員10人，性工作者42人，包含泰國籍28人、越南籍6人、中國大陸籍2人、台灣籍6人，查扣帳冊、保險套及潤滑劑等證物。

警訊後把10名賣淫集團成員，依違反妨害風化、人口販運防制法等罪嫌移送台北地檢署偵辦。至於42名性工作者，外籍人士部分移送移民署專勤隊偵辦，視偵查狀況遣送回國，6名台灣籍依違反社會秩序維護法裁處。

警方發現，這次查獲外籍性工作者多以觀光名義來台從事賣淫工作，並查出賣淫集團為獲取更大利益，強迫賣淫女子打停經針，脅迫每天無限次數接客，且苛扣賣淫費用及護照等不人道剝削方式。

警方表示，賣淫集團會先以從事美容美甲或按摩工作為由，詐騙外籍女子來台後，再用暴力恐嚇手段強逼賣淫。萬華分局長張隆興指出，有決心、能力嚴密肅清萬華區的「黃、賭、毒」等違法行為。（編輯：張銘坤）1081025