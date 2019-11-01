中藥丸效果佳民眾起疑檢舉 查獲大型偽藥廠

（中央社記者黃國芳嘉義縣1日電）嘉義縣黃姓男子涉嫌非法代工製造中藥，因有民眾服用效果太好起疑，向嘉義縣衛生局檢舉，嘉義縣調查站循線在嘉義山區查獲，查扣偽中藥丸及膠囊逾4萬顆及粉碎研磨等機具。

嘉義縣衛生局技正陳淑斐受訪指出，半年多前，有民眾因有骨刺症狀，前往藥局購買中藥丸服用，結果發現痠痛症狀改善很多，懷疑中藥丸有摻入西藥成分，便向衛生局檢舉，檢舉案後來移至調查局嘉義縣調查站偵辦。

嘉義縣調查站副主任朱忠政表示，經調查，有不法藥局利用管道訂購來源不明中藥材，再委託地下工廠研磨製成藥粉或黑藥丸、膠囊對外販售。因地下中藥工廠藏匿於嘉義山區，調查官跟監蒐證、勘察時，還偽裝成當地果農，才有辦法鎖定偏僻的偽藥工廠位置。

朱忠政指出，業者黃姓男子未領有工廠登記證，且無藥品製造許可證，竟於103、104年起，接受不特定中藥買賣業者委託，利用夜間人車稀少時，駕駛廂型車前往客戶處載運不明中藥材原料至工廠內。

朱忠政說，業者僱用多名員工及臨時工，接受委託代工，以廠內粉碎過濾機、篩粉機、切碎機、膠囊機等機具，將中藥材製成中藥粉，或製成補腎丸、天王補心丹、顧腦丸等黑色中藥丸成品，提供雲嘉南中藥行、雲林牛墟、接骨整復所、王祿仙仔或夜市攤商鋪貨販售。

嘉義縣調查站日前到地下中藥工廠搜索，查獲偽中藥丸及膠囊逾4萬顆、中藥材及原料計742公斤、大型粉碎研磨等大型機具、偽藥半成品26.8公斤。

業者黃姓男子坦承代工製造中藥，並供稱不敢再做了。全案將以違反藥事法等罪嫌移送嘉義地檢署偵辦。（編輯：謝雅竹）1081101