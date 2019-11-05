金山警助尋回行李 菲籍旅客讚最棒生日禮物

菲律賓籍男子馬丁（右）日前搭客運到野柳地質公園遊玩後，發現行李箱放在客運下層貨艙忘了領取，野柳派出所員警不到20分鐘就協助尋回行李箱。（金山警分局提供）中央社記者王朝鈺傳真 108年11月5日

（中央社記者王朝鈺新北市5日電）菲律賓籍男子馬丁日前搭客運到野柳地質公園遊玩後，發現行李箱遺忘在客運上，急忙跑到派出所求助。員警不到20分鐘就協助尋回行李箱。馬丁開心地說，這是最棒的生日禮物。

警方今天表示，新北市警察局金山分局野柳派出所所長曾鐘錡及警員詹嘉維3日下午1時許擔服值班勤務時，馬丁（Franco Martin）急忙走進派出所尋求協助。

員警透過外語與馬丁溝通後，得知馬丁3日上午搭乘客運前往野柳地質公園旅遊，留下美好回憶；中午發現行李箱遺失，經仔細回想，行李箱可能放在客運下層貨艙忘了領取，且行李箱有懸掛個人識別標牌。

員警立刻發揮以車追人本領，聯繫國光客運途經野柳站的1815路線班次駕駛是否有拾獲相似物件，並積極詢問馬丁遺失行李箱顏色、品牌、款式，與來程上、下車時間。

警方只花不到20分鐘就順利找回行李箱，讓當天生日的馬丁開心地直說，It is the best birthday present I have ever received（這是我收過最棒的生日禮物）。（編輯：戴光育）1081105