馬祖海巡聯合掃蕩 查獲越界中國拖網漁船

（中央社馬祖7日電）馬祖海巡隊繼6日結合台南艦，實施區域聯防掃蕩勤務後，今天苗栗艦也接續配合共同執勤。巡防艇上午9時許在莒光菜埔澳海域成功查扣越界中國籍漁船1艘3人、漁網3張、漁獲共140公斤。

近日東北季風漸強、海象較差，中國漁船容易趁勢大舉非法入侵馬祖海域越區作業，且莒光海域近日除有抽砂船外，大陸拖網漁船也頻頻出沒。為嚇阻對岸船隻越界情事，馬祖海巡隊6日起結合大型艦巡護能量，實施擴大威力掃蕩專案。

今天上午9時，金馬澎分署第十一巡防區通報有一外切目標進入莒光海域，PP-3578巡防艇隨即前往查看，發現一艘中國籍無船名拖網漁船於菜埔澳外2.6浬處正在進行作業，巡防艇立即廣播要求停船受檢，查獲中國籍無船名拖網漁船非法作業。

為防範非洲豬瘟隨船食品進入國境，並同時加強船上各艙間物品及所帶食物清查，均無相關豬肉及其製品後，另為安全考量，增派線上巡防艇PP-10037前往戒護，將陸船帶返南竿福澳港偵辦；同時苗栗艦持續進行海上船隻驅離作業，以維護海域治安。

馬祖海巡隊表示，為有效嚇阻大陸漁船越界捕撈漁獲，將持續執行專案勤務配合大型艦進駐之能量，針對大陸漁船經常出沒海域提高巡邏密度，嚴懲非法越界捕魚大陸漁船，彰顯嚴正執法及維護馬祖漁業資源與海域治安決心。（編輯：李錫璋）1081107

為嚇阻對岸船隻越界，馬祖海巡隊結合大型艦艇巡護能量，實施擴大威力掃蕩專案，7日上午發現一艘中國籍無船名拖網漁船於菜埔澳外2.6浬處作業，巡防艇立即廣播要求停船受檢，成功查獲陸船非法作業現場。（馬祖海巡隊提供）中央社 108年11月7日