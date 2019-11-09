中市套房母子3屍案 雙胞胎遭丟洗衣機悶死

（中央社記者趙麗妍台中9日電）30歲陳姓男子疑因感情等因素與29歲同居陳姓女友爭吵，涉憤而掐死女友及將雙胞胎男嬰丟進洗衣機再塞入棉被悶死。檢方以陳嫌有逃亡、滅證之虞聲請羈押，法官裁定陳嫌收押禁見。

台中市中區光復路一處出租套房日前傳出異味，7日鄰居報案，警方獲報破門，驚見1名女子與1對雙胞胎男嬰陳屍屋內。案件曝光，檢警循線追捕，8日在彰化一家網咖逮捕陳嫌後，陳嫌坦承犯行。

陳嫌向檢警供稱，他原本在加油站打工，8月失業後在家照顧未滿1歲的雙胞胎男嬰；從事傳播工作的陳女擔起家中經濟，2人常為了家務、經濟問題爭吵。

陳嫌供稱，3日因不滿陳女與酒客交往過密，2人起了爭執，氣憤下他涉掐死陳女後，想著未滿1歲的雙胞胎沒了媽媽很可憐，將雙胞胎丟進洗衣機內再塞入棉被悶死；事後，他將3人換上乾淨衣物，安置在床上並蓋上被子，再帶走陳女手機、錢包逃離現場。

台中地檢署檢察官認為，陳嫌狠心殺害3人，涉嫌重大且有逃亡、滅證之虞，向法院聲請羈押。台中地方法院斟酌，陳嫌在犯案後，逃亡彰化多日，且他所犯為重罪，裁定收押禁見。（編輯：戴光育）1081109