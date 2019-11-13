建國科大校園喋血 男持西瓜刀砍傷同學

（中央社記者蕭博陽彰化縣13日電）建國科技大學今天發生校園砍人案，一名許姓男學生疑不滿遭同班林姓男學生言語霸凌，晚間持西瓜刀砍傷林男，許男當場落網，全案依刑法殺人未遂罪嫌移送彰化地方檢察署偵辦。

警方初步調查，許男懷疑林男向校方告密且嘲笑考試作弊，兩人晚間在校內發生口角，許男氣憤持預藏西瓜刀砍殺林男；案發影像事後被放上網路，引發民眾擔心校園治安是否亮紅燈，彰化縣警察局彰化分局八卦山派出所長王英州說，已逮捕嫌疑人，大眾可放心。

案發現場血跡斑斑，林男左手、右手、背部、膝蓋都有疑似刀傷，但仍可坐著接受緊急包紮，且意識清楚可回答問題，校方隨後叫救護車將傷者林男送往秀傳醫院治療，所幸無生命危險。

據了解，許男和林男是同學，兩人先前已結怨，許男甚至還曾對林男嗆聲，不要再說他作弊，不料兩人今天晚間又起口角，許男突然持西瓜刀砍林男，其他學生見狀紛紛閃避，還有人拍影片放上網路，並加註「我不敢讀大學了」，暗批校園治安隱憂。

建國科技大學表示，遭砍林姓學生今天晚間第一節考試結束在教室休息，同班許姓學生持刀闖入教室砍林男，林男逃離教室向校安人員求救，校安中心立即報警，砍人的許姓學生隨後遭警方逮捕，全案由警方調查後再做進一步處置。（編輯：葉俐緯）1081113