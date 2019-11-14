屏東民宅火警4死 潘孟安探視劫後餘生2女孩

（中央社記者郭芷瑄屏東縣14日電）屏東縣內埔鄉今天清晨發生民宅火警，屋內1家6口男主人、祖父母和國小5年級女童喪命。屏東縣長潘孟安前往探視劫後餘生的2名屋主女兒，他說，縣府團隊會陪伴她們走過傷痛。

這場火警因為從1樓到3樓都裝了鐵窗，導致屋內6人無法逃生，消防人員趕赴火場時，14歲國2的李姓屋主大女兒及9歲國小3年級的小女兒正在3樓呼喊「救命」，消防人員破壞鐵窗救出被嗆傷的2人後，清理火場時，發現包括46歲李姓屋主、還有屋主70多歲父母及10歲2女兒都在火場內，沒有生命跡象，送醫搶救不治。

潘孟安事發後，趕赴醫院探視大女兒和小女兒，他說，實在不捨她們小小年紀就要承受頓失至親的痛，除了請她們一定要堅強、安心休養外，也拜託醫療單位全力提供治療，縣府團隊更會陪伴孩子和家屬走過悲痛。

潘孟安並表示，目前社政人員已經展開對家屬的關懷與支持，學校則啟動學生的安心輔導，消防局持續進行火場鑑識，要找出起火原因。

李姓屋主的妻子因住在娘家，逃過一劫，而不幸喪命的2女兒是東寧國小5年級的學生，最近考試拿下全班第1名，校長黎毓輝表示，獎狀還來不及頒到她手上就發生悲劇，全校師生都相當難過。（編輯：黃世雅）1081114