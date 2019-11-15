莊婉均涉挪中影公款 更二審判7年11月

（中央社記者劉世怡台北15日電）中影前副董事長莊婉均被控13年前利用監管財務之便，挪用中影新台幣7億多元案，三審判決部分發回，高院更二審今天宣判，依偽造文書罪及銀行法判處共計7年11月徒刑，可上訴。

這起案件，源於莊婉均被控於民國95年5月至同年9月擔任中影副董事長期間，利用保管中影公司及時任中影董事長蔡正元的大小章機會，挪用中影資金近新台幣7億5千萬元，投資醫院開發案及台中棒球場經營管理企劃案，遭中影提告。

台灣高等法院更一審在105年8月30日，認定莊婉均觸犯共同行使偽造私文書等14罪，不可易科罰金部分，應執行有期徒刑5年8月，可易科罰金部分則判1年。

經上訴，最高法院106年10月底就莊婉均涉犯的14罪，其中7罪駁回上訴而確定，另外7罪撤銷發回高院審理。確定部分，應執行4年4月徒刑，莊婉均已於同年12月20日入監執行。

高院更二審今天就撤銷發回7罪部分宣判，認定構成5罪，分別為4個共同行使偽造私文書罪（1年10月、1年10月、7月、4月徒刑）及違反銀行法，因犯罪所得超過新台幣1億元，加重判刑3年4月，合計判刑7年11月，其中偽文罪4月得易科罰金。全案可上訴。（編輯：戴光育）1081115