郭烈成被控販售劣質油 更二審改重判20年

（中央社記者陳朝福高雄15日電）販售劣質油給強冠公司的地下油商郭烈成，高雄高分院更二審今天宣判，認定觸犯幫助違反食安法等8罪，各處2年2月至2年11月不等徒刑，共20年，但未定執行刑。全案可上訴。

經營地下油行業者郭烈成（改名郭盈志、另因槍砲案執行中）涉嫌收購餿水油、皮革油、動物飼料用油等，提煉為劣質油品提供強冠購買後製成「全統香豬油」，轉售285家廠商。

屏東地方法院於民國104年7月依詐欺、違反食安法等罪，判郭烈成12年，他不服上訴，二審改判23年6月；他再上訴，最高法院發回更審。

高雄高分院去年更一審依觸犯幫助違反食安法6罪及幫助加重詐欺取財罪2罪，前者分處徒刑2年至2年8月不等，後者處2年7月及2年9月徒刑，總計19年4月，但未定執行刑，犯罪所得新台幣650萬元沒入。

郭烈成仍不服上訴，最高法院認為原判決認定「幫助犯」角色有違誤，今年5月撤銷發回更審；高雄高分院今天宣判，認定郭烈成為製造劣質「全統香豬油」的提供原料油者，觸犯8罪，各處2年2月至2年11月不等徒刑，共20年，但未定執行刑，可上訴。

強冠公司董事長葉文祥因餿水油案，最高法院判處22年定讞，並發監執行。（編輯：戴光育）1081115