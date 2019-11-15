更多編輯台推薦新聞：
IG隱藏按讚數測試擴及全球 用戶建議設開關
科技

IG隱藏按讚數測試擴及全球 用戶建議設開關

報告：數十億藥劑殘留排入水中 威脅全球食物鏈
國際

報告：數十億藥劑殘留排入水中 威脅全球食物鏈

2020立委選舉 各黨不分區提名人一覽
政治

2020立委選舉 各黨不分區提名人一覽

12強棒球賽程戰績整理 直播資訊報你知
運動

12強棒球賽程戰績整理 直播資訊報你知

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

郭烈成被控販售劣質油 更二審改重判20年

最新更新：2019/11/15 13:40

（中央社記者陳朝福高雄15日電）販售劣質油給強冠公司的地下油商郭烈成，高雄高分院更二審今天宣判，認定觸犯幫助違反食安法等8罪，各處2年2月至2年11月不等徒刑，共20年，但未定執行刑。全案可上訴。

經營地下油行業者郭烈成（改名郭盈志、另因槍砲案執行中）涉嫌收購餿水油、皮革油、動物飼料用油等，提煉為劣質油品提供強冠購買後製成「全統香豬油」，轉售285家廠商。

屏東地方法院於民國104年7月依詐欺、違反食安法等罪，判郭烈成12年，他不服上訴，二審改判23年6月；他再上訴，最高法院發回更審。

高雄高分院去年更一審依觸犯幫助違反食安法6罪及幫助加重詐欺取財罪2罪，前者分處徒刑2年至2年8月不等，後者處2年7月及2年9月徒刑，總計19年4月，但未定執行刑，犯罪所得新台幣650萬元沒入。

郭烈成仍不服上訴，最高法院認為原判決認定「幫助犯」角色有違誤，今年5月撤銷發回更審；高雄高分院今天宣判，認定郭烈成為製造劣質「全統香豬油」的提供原料油者，觸犯8罪，各處2年2月至2年11月不等徒刑，共20年，但未定執行刑，可上訴。

強冠公司董事長葉文祥因餿水油案，最高法院判處22年定讞，並發監執行。（編輯：戴光育）1081115

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報