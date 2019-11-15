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入籍台灣 瑞莎為北檢代言反賄選

最新更新：2019/11/15 18:34

（中央社記者林長順台北15日電）台北地檢署今天結合移民署、台鐵共同辦理108年反賄選記者會，邀請今年正式入籍台灣的瑞莎上台代言。瑞莎表示，選舉期間如果有人拿禮物或錢要求投票給誰，是非常不對的事。

台北地檢結合士林地檢署、移民署、台鐵、更生保護會台北及士林分會等單位，下午在台鐵台北車站舉行「攜手反賄、民主樂飛」反賄選記者會，並舉辦第74屆更生保護節慶祝大會，推廣展示更生人銅雕藝術。

活動結合移民署針對新住民進行反賄宣導，邀請由多元住民組成的齊風藝術舞蹈團，表演南國佳節風情畫，以及今年初成為台灣新住民的知名藝人瑞莎共襄盛舉。

法務部常務次長張斗輝致詞指出，本屆選舉應打擊假消息、防止境外勢力不當介入選舉，並杜絕地下選舉賭盤，政府資源有限但民間力量無窮，善用手機的蒐證便利性，使社會能有乾淨選風。

內政部常務次長邱昌嶽表示，今年度符合選舉人資格的新住民有22萬5985人，首次有選舉權的有8537人，他呼籲全體住民一起反賄。

北檢檢察長邢泰釗說，查賄成果即是最好的反賄宣導，北檢去年查賄成果輝煌，共羈押9人、交保67人、查扣232萬元現金、302人起訴，並有8人當選無效，顯示北檢全力查賄、齊心反賄的決心。（編輯：張銘坤）1081115

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