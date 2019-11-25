國道客運車起火燃燒 無人受傷車流回堵

國道中山高速公路北向42.3公里處，25日下午發生客運車輛起火燃燒意外，車上駕駛及乘客共23人均未受傷，消防人員獲報隨即前往現場，火勢已獲得控制。（國道公路警察局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 108年11月25日

（中央社記者吳睿騏桃園25日電）國道中山高速公路北向42.3公里處，今天下午發生客運車輛起火燃燒意外，車上駕駛及乘客共23人均未受傷且已接駁離開，現場車流回堵數公里，目前火勢已控制，起火原因有待調查。

國道公路警察局表示，下午1時30分接獲桃園市政府消防局轉報，在國道1號中山高速公路北向42.3公里處，發生火燒車意外，警方立即通知交控中心及消防隊並派遣巡邏車前往馳援。

警方表示，現場為一輛桃園客運起火燃燒，並停靠於外側路肩，車上駕駛及乘客共23人則已逃出，並站於外側路肩等待救援，相關的出口輔助車道及外側車道進行救火作業，後方車輛回堵約2公里。

警方表示，車上的駕駛及乘客共23人均未受傷，並且已接受接駁安排離開現場，至於客運車輛的火勢已經獲得控制，詳細的起火原因仍有待警方的進一步調查，警方也呼籲路過的駕駛小心行駛，以免釀災。（編輯：李錫璋）1081125