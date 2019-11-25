18歲姊騎機車載4歲弟 自撞路旁貨車雙亡

宜蘭縣18歲賴姓女子24日晚間騎機車載著4歲弟弟返家，在距離家裡約500公尺處不慎撞上停放在路旁的小貨車，兩人當場失去意識，送醫急救後陸續宣告不治。（翻攝照片）中央社記者王朝鈺傳真 108年11月25日

（中央社記者王朝鈺宜蘭縣25日電）18歲賴姓女子昨天晚間騎機車載著4歲弟弟返家，在距離家裡約500公尺處不慎撞上停放在路旁的小貨車，兩人送醫急救後宣告不治，確切肇事原因和責任歸屬仍有待警方調查。

警方初步調查，18歲賴姓女子昨天晚間9時30分許，騎乘機車載著4歲弟弟從宜蘭縣冬山鄉香南路由東往西方向行駛時，不慎撞到停放在路邊的小貨車，2人當場失去意識。

附近住戶聽見巨大聲響立刻上前查看，並通報消防局派員前往救援，但2人經送醫急救後，昨天晚間11時許陸續宣告不治。

警方今天表示，事故現場發現機車旁散落雜物，推測姊弟倆可能是外出買宵夜回家途中不幸發生車禍，此外，賴女有機車駕照，且現場留有2頂安全帽，姊弟倆應該都有戴安全帽。

警方指出，事故現場為白線，依規定可以停放車輛，但不可以超出邊線，不過，詳細肇事原因和責任歸屬，仍有待進一步調查後才能釐清。（編輯：李錫璋）1081125