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隱身園藝園改槍 竹警破獲地下兵工廠

最新更新：2019/11/27 16:11
新竹市警察局第二分局破獲一處地下兵工廠，40歲的莊姓主嫌以園藝園掩人耳目，實則私下進行改造槍枝並販售，警方上門查緝當場逮人，並查扣大批槍械、改造工具，訊後將他依違反槍砲彈藥刀械管制條例移送法辦。（翻攝畫面）中央社記者郭宣彣新竹市傳真　108年11月27日
新竹市警察局第二分局破獲一處地下兵工廠，40歲的莊姓主嫌以園藝園掩人耳目，實則私下進行改造槍枝並販售，警方上門查緝當場逮人，並查扣大批槍械、改造工具，訊後將他依違反槍砲彈藥刀械管制條例移送法辦。（翻攝畫面）中央社記者郭宣彣新竹市傳真　108年11月27日

（中央社記者郭宣彣新竹市27日電）新竹市警察局第二分局破獲一處地下兵工廠，警方今天表示，莊姓主嫌以園藝園掩人耳目，實則私下進行改造槍枝並販售，訊後將他依違反槍砲彈藥刀械管制條例送辦。

警方指出，日前執行「全國同步檢肅非法槍械專案行動」時，接獲情資，在新竹縣一處園藝園常傳出類似槍枝射擊巨響，警方多日埋伏勘查，發現「砰、砰」的聲響，確認為槍枝聲音。期間，也觀察到1名男子攜帶槍枝與改造槍枝車床，頻繁進出園藝園，行為可疑。

警方表示，後來，專案人員上門查緝，當場逮捕40歲的莊姓主嫌，並查扣大批槍械、改造工具，甚至有致命殺傷力的「名片型手槍」，所幸及時查獲，未衍生治安疑慮。

警方說，莊男以園藝園掩人耳目，卻為改造槍枝的地下兵工廠，而莊男否認改槍為販賣，但事證明確，訊後將他依違反槍砲彈藥刀械管制條例移送法辦。（編輯：張銘坤）1081127

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