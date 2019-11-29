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學童上游泳課溺斃 台南安順國小免賠確定

最新更新：2019/11/29 14:33

（中央社記者蕭博文台北29日電）台南市安順國小一名學童上游泳課溺斃，父母以教練未掌握學生動態等理由請求校方賠償，一審勝訴。二審認為學童昏迷前還能站立、無溺水跡象，改判免賠，最高法院駁回上訴確定。

全案起於民國102年間，當時就讀小學六年級的林姓學童，在鄭姓導師、石姓教練帶領下至安順國中上游泳課，下水練習在游泳池中面對教練時，突然站不穩險倒入水面，教練與其他同學趕緊將學童扶離水面。

但學童上岸後出現翻白眼、呼吸微弱異狀，石姓教練、救生員、安順國中校護馬上接力急救，消防局救護人員獲報到場時，學童仍有呼吸心跳，經送醫急救學童仍因生前溺水致明顯肺水腫而窒息死亡。

學童父母認為，石姓教練未隨時掌握學生動態、注意學生身心狀況，安順國中劉姓救生員擅離職守，未及時對學童施予急救，喪失黃金救援時間，造成學童溺水死亡，請求安順國小、安順國中國家賠償。

一審台南地方法院認為，學童在倒下前不久即有站立不穩、臉色蒼白等異狀，石姓教練未能提前發覺而有過失，但審酌事發突然，教練急救過程仍屬盡心盡力等情形，判安順國小賠償學童父母共新台幣572萬餘元，安順國中免賠。

案經上訴，二審台灣高等法院台南分院認為，學童練習過程並未出現溺水掙扎等異狀，且石姓教練因學童侵入他人水道而緊盯學童，叫起學童訓話，學童在教練面前昏倒時，也已站立近20秒，難以認定教練有未掌握學生動態等過失。

二審也認為，教練等人並無延誤急救，救生員也未擅離職守，加上安順國中游泳池設置管理無缺失，改判全案免賠。

案經學童父母上訴第三審，最高法院認為二審判決並無違法之處，日前駁回上訴，全案確定。（編輯：洪學廣）1081129

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