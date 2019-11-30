打擊不法跨國婚媒 移民署修法列防堵條款

（中央社記者劉建邦台北30日電）移民署修正發布法人從事跨國境婚姻媒合許可及管理辦法，增列防堵條款，明定遭廢止許可法人代表，4年內不得再申請擔任其他跨國婚媒代表人或工作人員，以防範不法集團另起爐灶。

內政部移民署發布新聞稿指出，「財團法人及非營利社團法人從事跨國境婚姻媒合許可及管理辦法」，昨天修正發布，並增列防堵條款。

移民署表示，過去曾發現從事跨國婚姻媒合的法人遭廢止許可前，還另外申請成立新的法人團體，這次修正相關辦法，明定遭廢止許可法人代表，4年內不得再申請擔任其他跨國婚媒的代表人或工作人員，藉此防堵不法集團另起爐灶。

此外，移民署近期也接獲民眾反映，在網路發現有網友張貼招攬跨國婚姻媒合訊息，並附有美女照與刊登者聯絡方式，事後發現服務品質不佳，相親對象和刊登照片落差甚大，民眾認為有詐騙金錢嫌疑。

移民署指出，現已鎖定目標追查，經蒐證後會提送審查小組裁罰。經統計，今年違法跨國婚媒遭裁罰共61件，其中57件是個人收受報酬及刊登廣告被罰，民眾發現有人未經許可從事媒合跨國婚姻，可向各地移民署專勤隊檢舉。

移民署建議民眾可至官網查詢合法跨國婚媒法人訊息，並選擇合法團體，呼籲不要與網路私人介紹跨國婚姻媒合者接洽，以免發生糾紛而難以解決。（編輯：方沛清）1081130