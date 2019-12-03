台韓交警國際交流 探討交通執法策略

為瞭解台灣交通警察的組織編制、交通執法等作為，韓國警察廳交通局人員3日到台北市警察局交通警察大隊參訪，並針對年長者與兒童行人事故防制措施等進行交流。（台北市警察局交通警察大隊提供）中央社記者黃麗芸傳真 108年12月3日

（中央社記者黃麗芸台北3日電）為瞭解台灣交警的組織編制及交通執法等作為，韓國警察廳交通局人員今天至台北市警察局交通警察大隊參訪，並就年長者和兒童行人事故防制措施探討、交流。

交通警察大隊今天發布新聞稿表示，韓國警察廳交通局警監及隨行人員共27人來台，為瞭解台灣交通警察的組織編制、交通執法及事故防制等作為，他們今天特別到交通警察大隊參訪。

雙方會中針對多項問題進行討論及意見交流，交通警察大隊指出，包括深入探討年長者與兒童的行人事故防制措施及交通執法策略；另還分享北市交通事故監測燈號、深入社區學校進行交安宣導、運用網路平台加強宣導傳播、區間測速照相取締超速和科技設備維護交通安全與秩序等工作經驗。

交通警察大隊說，除提問討論外，會中也播放近期拍攝的「高齡行人交通安全宣導」微電影供外賓觀賞，韓國警方認為由警員擔綱演出，並對北市警致力各項交通安全宣導與執法工作的努力，讚譽有加。（編輯：張銘坤）1081203