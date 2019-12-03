違法跨國婚媒糾紛 移民署裁罰61件

（中央社記者黃麗芸台北3日電）媒體報導指出，有非法婚仲透過類似直銷或網路直播方式，經營越南婚媒，卻有訛詐金錢之嫌。移民署今天表示，今年追查蒐證違法跨國婚媒仲介，已依法裁罰61件。

鏡週刊報導，有婚媒業者將越南女子照片放上網攬客，還開直銷說明會，慫恿台灣單身男子花費新台幣數10萬元娶越南女、成為會員，若推薦親友加入還可抽成賺錢，但卻有會員娶越南收取高額離婚代辦費，等於一隻羊剝好幾層皮，已有受害會員提出詐欺告訴。

移民署今天發布新聞稿表示，法律禁止任何人收受跨國婚媒期約報酬及散播廣告。但近期常有民眾反映，有人在網路上招攬跨國婚媒且附有美女照片，當進一步和刊登者聯絡後，卻發現服務品質不佳，且相親對象和刊登照片落差頗大，認為有訛詐金錢之嫌。

經鎖定目標深入追查和蒐證，移民署說，統計今年違法跨國婚媒遭裁罰者，共計有61件；其中，57件為個人收受報酬及刊登廣告。

移民署指出，目前政府依法仍禁止提供跨國婚媒服務者向民眾要求期約報酬或登載廣告，呼籲民眾勿以越南新娘、大陸新娘等關鍵字搜尋跨國婚媒網站或臉書社團等，自行接洽網路私人介紹行為，以免發生糾紛而無法解決。

若民眾有意尋求跨國婚媒，移民署說，可至官網瀏覽查詢合法的跨國婚媒團體訊息。

同時，務必牢記「二要三多」以維護自身權益，包括「要記得」與媒合者簽訂書面契約，「要索取」付費收據，「多詢問」比較合法婚媒團體後再選擇服務，雙方於婚前要「多了解」彼此家庭背景與風俗文化，婚後「多溝通」加強彼此支持，跨國婚姻才會幸福長久。（編輯：李亨山）1081203