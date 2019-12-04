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新竹縣頭前溪雜草燒10多小時 消防員接力滅火

最新更新：2019/12/04 15:39

（中央社記者郭宣彣新竹縣4日電）新竹縣頭前溪河岸近芎林交流道一處草地，昨天晚間發生火災，火勢燒約10餘個小時，消防員接力滅火，直到今天上午撲滅。新竹縣消防局表示，火勢雖撲滅，不過仍在現場警戒中。

新竹縣消防局今天表示，民眾昨天晚間6時23分許通報，頭前溪河岸近芎林交流道路段有火警，消防員抵達現場後發現，現場雜草多、且在風勢助長下，火勢不斷向兩側擴散延燒，由於起火點在河道中央沙洲的雜草，現場水線、滅火設備無法到達，一度造成救火困難。

竹縣消防局指出，由於起火點部分路段消防車無法駛入，水線、滅火設備無法到達使用，也因無法進入起火點，消防人員將消防車停放在68快速道路、北二高附近的邊線，以高空灑水控制火勢。

竹縣消防局說，派遣第二大隊出動竹東、二重、芎林分隊，以3個分隊的人力，接連進行滅火。這起火警延燒至少10餘個小時，火勢雖撲滅，仍由消防員輪班在現場待命。

新竹縣環保局指出，由於目前現場沒有發現行為人，一旦查獲確認從事露天燃燒行為，將依空氣污染防制法第32條規定，最重處新台幣10萬元罰鍰。

環保局表示，另外也可能涉及違反社會秩序維護法、道路交通管理處罰條例、刑法、消防法等相關規定，請民眾及農友遵守法規，勿以身試法，以免受罰及擔負相關刑責。（編輯：方沛清）1081204

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