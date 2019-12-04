涉販賣未上市公司股票詐8000萬 3人羈押

（中央社記者陳朝福高雄4日電）高雄地檢署偵辦鄭姓、吳姓、潘姓男子涉嫌高價販賣未上市公司股票，詐取不法獲利約新台幣8000萬元案，今天向高雄地方法院聲請羈押禁見3人獲准。

雄檢檢肅黑金專組主任檢察官劉穎芳偵辦被告鄭男等3人，涉嫌虛偽增資、高價販賣未上市公司股票牟利。昨天指揮調查局彰化縣調查站、台北市調查處、高雄市調查處等搜索高雄市2處所，當場查扣實體股票175張等。

檢調查出鄭男等以偽造公司存款紀錄方式，虛偽辦理增資，將資本額由原本1000萬元虛偽增加為1億1000萬元，並與近6年來營業淨利均為負數的另家公司合併及換股。

再提供內容載有國內知名廠商為公司團隊的不實投資評估報告、財務報表等資料，供專門銷售未上市（櫃）公司股票地下盤商，向不特定投資人誆稱公司獲利能力良好，即將上市、上櫃，致投資人陷於錯誤購買。去年7月至今年1月間，經由出售未上市股票詐取金額8000多萬元。

檢方傳喚鄭男等漏夜訊問後，認為鄭男3人涉嫌違反證券交易法詐欺買賣有價證券，以及非證券商不得經營證券業務、偽造私文書和資本不實等罪嫌。犯罪嫌疑重大，且有逃亡、勾串共犯、證人及湮滅證據之虞，今天向法院聲請羈押禁見3人獲准。（編輯：孫承武）1081204