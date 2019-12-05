買遊戲點數換優惠手機落空 銀行帳戶還遭冒用

（中央社記者劉建邦台北5日電）刑事局今天表示，一名鄭姓男子在臉書看到限量優惠手機訊息，經聯絡後，對方告知買遊戲點數才可享優惠，鄭男照做但手機沒收到，他的銀行帳戶還遭詐騙集團冒用。

刑事局發布新聞稿指出，鄭男日前在臉書（Facebook）發現友人轉貼一間新開幕通訊行兜售限量優惠手機訊息，鄭男與對方連繫後，被告知須買遊戲點數才享優惠，鄭男便赴超商買遊戲點數後，再拍下相關資訊傳送給對方。

刑事局指出，事後對方提及因超商系統出狀況，導致遊戲點數無法註冊，會退還費用，希望鄭男提供銀行帳戶才能轉帳，鄭男依指示辦理後，帳戶果然有退款費用，又到另間超商買遊戲點數，再次提供給對方。事隔多日，鄭男未收到手機，銀行帳戶也變成詐騙集團的人頭帳戶。

刑事局165反詐騙專線統計，假網拍詐騙手法有近7成案件都發生在臉書，常見還有一頁式廣告、販售演唱會門票、代購名牌商品等詐騙手法。

刑事局表示，科技日新月異，詐騙手法不斷翻新，像近期新興「三方詐騙」，搭配多種傳統詐騙手法交互運用，防範不易，呼籲民眾多加留意網路接觸對象是否可靠，應避免透過社群軟體私訊交易，切勿輕易提供個人帳號給其他人；收受他人匯款前，務必確認款項來源，以免落入「三方詐騙」陷阱。（編輯：戴光育）1081205