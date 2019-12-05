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疏失致女嬰趴睡休克亡 保母夫婦獲緩刑

最新更新：2019/12/05 19:05

（中央社記者蕭博文台北5日電）保母邱景崧與妻子張素卿共同受託照顧一名女嬰，疏未注意導致女嬰趴睡因而呼吸性休克身亡。士院考量2人自首、依約賠償等情狀，今天分別判刑6月、4月，均緩刑3年。可上訴。

士林地方法院新聞資料指出，邱姓保母領有保母證照，其妻並無保母證照，2人去年9月起於台北市北投區自宅內共同受託照顧被害女嬰。

去年11月27日下午2時，邱姓保母讓女嬰獨自在房間內嬰兒床睡覺，直到下午4時才發現女嬰轉成趴睡且已無呼吸心跳，立即通報警消求救，隨後送往榮總醫院急救，但院方在下午5時許宣告急救無效。

士院審理後認為，邱姓保母與妻子發現女嬰無呼吸心跳立即通報警消，並向員警坦承女嬰是在他們照料下不幸身亡，符合自首規定，因此減輕其刑。

士院認為，邱姓保母與妻子未於合理時間內不定時查看嬰兒睡眠狀態，導致將滿4個月大的女嬰趴睡，又受輕微間質性肺炎影響，最後死於呼吸性休克，造成難以彌補的損害，應予非難。

士院考量邱姓保母與妻子坦承犯行，已與女嬰父母成立和解並依約賠償，犯後態度尚稱良好，並審酌2人無前科、素行良好，依過失致人於死罪判處邱男有期徒刑6月、邱妻有期徒刑4月，均緩刑3年，可上訴。（編輯：戴光育）1081205

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