更多編輯台推薦新聞：
反恐受害人素描揭CIA酷刑樣貌 水刑、撞牆、大小禁閉箱...
國際

反恐受害人素描揭CIA酷刑樣貌 水刑、撞牆、大小禁閉箱...

泰簽新制惹議 泰駐台辦事處宣布延至2020年3月實施
政治

泰簽新制惹議 泰駐台辦事處宣布延至2020年3月實施

專題／返校真實上演 美麗島被關押刑求最慘教師紀萬生
政治

專題／返校真實上演 美麗島被關押刑求最慘教師紀萬生

專題／AED廣布全台可救人 為什麼使用率這麼低
生活

專題／AED廣布全台可救人 為什麼使用率這麼低

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

RCA工傷案更一審 109年3月6日宣判

最新更新：2019/12/05 20:42

（中央社記者劉世怡台北5日電）台灣美國無線電公司（RCA）工傷求償案，最高法院去年8月間，將其中246人求償部分發回更審，高院更一審今天辯論終結，訂於明年3月6日宣判。

全案源於台灣RCA於民國59年在桃園設廠生產家電，81年關廠停產，後來發現長年使用有機溶劑三氯乙烯等，嚴重污染土地與地下水，導致不少員工罹癌。

這些員工打民事官司，於93年4月22日在台北地方法院提起訴訟向RCA等公司求償，一二審都認定，RCA等公司應負賠償責任。

北院一審判決，RCA公司及其母公司法國Technicolor、百慕達Thomson等3家公司應賠償445名員工及家屬新台幣5億6445萬元。

台灣高等法院二審時，改判RCA及其母公司法國Technicolor、百慕達Thomson及美國奇異公司（GE）等4家公司，賠償486名員工及家屬7億1840萬元。

案經上訴，最高法院去年8月間宣判，判RCA及其前後任母公司即美國奇異公司（GE）、百慕達Thomson、法國Technicolor等4家公司，應賠償262名員工及家屬5億元確定，另以原審判決理由不完備，將其他246人求償案發回更審。

高院更一審多次開庭後，今天辯論終結，訂於明年3月6日上午11時宣判。（編輯：李亨山）1081205

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報