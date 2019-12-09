男愛慕國小時女同學涉強制性侵 判4年6月

（中央社記者黃國芳嘉義市9日電）嘉義縣1名男子被控愛慕經營小吃店的國小時女同學，去年5月間，涉嫌在店內對女同學性侵得逞，男子到案辯稱雙方純聊天，但法官據被害人驗傷證明，判4年6月徒刑。全案可上訴。

嘉義地方法院今天表示，據判決書內容，被告與友人於去年4月間前往嘉義縣一家小吃店消費，發現經營的業者是國小時女同學，而心生愛慕，便時常前往小吃店飲酒。

判決書表示，被告於去年5月間，再度前往小吃店飲酒，且從下午3時坐到晚上7時，被害女子不堪被告滯留騷擾，欲要求被告離去，持手機要報警時，被告見狀搶下女子手機，並拉下鐵門，動手勒住女子脖子，控制行動。

判決書指出，被告強吻女子脖子，隨即強制性侵得逞；過程中，因女子拍打木板隔間，鄰居有聽到小吃店內碰撞及敲擊木板聲響而到店外敲門，被告見狀逃離現場，後來遭警方逮捕。

審理時，被告否認犯行，辯稱時常前往小吃店消費，是在追求國小時女同學，且事發當天有親吻女同學脖子及按摩她的小腿，女同學後來拉開鐵門，告知鄰居她被性侵。

審理法官根據被害女子的頸部傷勢等，加上鄰居作證有聽到木板隔間碰撞聲而去敲門，認為被告證詞不足採信，依強制性交罪嫌，判處有期徒刑4年6個月。（編輯：陳俊碩）1081209