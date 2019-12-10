縱火鵝肉店釀2死 主嫌更一審判15年共犯刑期大減

（中央社記者蕭博文台北10日電）土城鵝肉店「鼎玉鉉」2年前遭人潑漆引發火警，造成2死3傷。高院更一審今天依殺人罪判處主嫌蔡興旺15年徒刑，林家宥13年徒刑，黃煒杰則論以恐嚇罪，改判1年2月。

蔡興旺等3嫌因債務問題，多次向林姓男子討債未果，民國106年11月30日晚間到林男父母經營的土城連鎖鵝肉店「鼎玉鉉」，要求林父出面解決，並對爐火潑灑摻有香蕉水的紅漆，引發大火，火勢從1樓往上延燒至2、3樓，造成2死、3人輕重傷。

新北地檢署認定3嫌有不確定殺人故意，依殺人罪嫌起訴。新北地院一審判處蔡男無期徒刑，褫奪公權終身、恐嚇罪判刑2月；林家宥15年有期徒刑、黃煒杰13年有期徒刑。

案經上訴，二審由台灣高等法院審理，蔡興旺認罪又賠償被害人新台幣100萬元，二審依殺人罪改判15年徒刑，林家宥及黃煒杰則各判13年、11年刑期。

案經最高法院發回，高院更一審今天宣判，仍判蔡興旺15年徒刑、林家宥13年徒刑，但認為黃煒杰參與調漆，案發時為一般小吃店營業結束時間，黃男待在車上，無從預見蔡興旺、林家宥潑漆會接觸火源而引發火勢，改依恐嚇罪判刑1年2月，全案可上訴。（編輯：方沛清）1081210